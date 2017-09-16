У Порошенко подтвердили встречу с Трампом 21 сентября

Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко подтвердил запланированную встречу президентов Украины и США Петра Порошенко и Дональда Трампа 21 сентября в Нью-Йорке в рамках 72-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций. Об этом Цеголко сообщил на своей странице в Facebook.

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«В четверг, 21 сентября, во время участия в 72-й сессии Генассамблеи ООН Президент Украины Петр Порошенко проведет встречу с Президентом США Дональдом Трампом», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, ранее о встрече лидеров Украины и США во время 72-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций сообщил советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер.

Напомним, 12 сентября в Нью-Йорке открылась 72-я сессия Генеральной ассамблеи ООН.

Порошенко планирует обсудить на Генассамблее ООН идею создания группы международных друзей Украины по деоккупации Крыму. Также президент надеется на поддержку в ООН украинской инициативы о миротворцах на Донбассе, чтобы остановить войну.

Как заявила пресс-секретарь Государственного департамента Хезер Науерт, США поддерживают размещение миротворцев на Донбассе с широким мандатом и на границе с РФ.