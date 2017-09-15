Трамп встретится с Порошенко 21 сентября в Нью-Йорке - Белый дом

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп встретится с президентом Украины Петром Порошенко 21 сентября в Нью-Йорке в рамках 72-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Об этом на брифинге в Белом доме, который транслировался на его официальном сайте, сообщил советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер.

Читайте такжеПорошенко в США обсудит с американской стороной результаты сотрудничества – Чалый

В частности, он сообщил о программе мероприятий, в которых будет участвовать Трамп в рамках 72-й сессии Генассамблеи ООН.

"В четверг президент встретится с лидерами Турции, Афганистана и Украины", - заявил Макмастер.

Читайте такжеПорошенко и замдиректора МВФ обсудили перспективу предоставления Украине следующего транша

Как сообщал УНИАН, Порошенко планирует обсудить на Генассамблее ООН идею создания группы международных друзей Украины по деоккупации Крыма. Также президент надеется на поддержку в ООН украинской инициативы о миротворцах на Донбассе, чтобы остановить войну.

Как заявила пресс-секретарь Государственного департамента Хезер Науэрт, США поддерживают размещение миротворцев на Донбассе с широким мандатом и на границе с РФ.