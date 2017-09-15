Порошенко хочет обсудить в ООН создание группы друзей Украины по деоккупации Крыма

Президент Украины Петр Порошенко планирует обсудить на Генассамблее ООН идею создания группы международных друзей Украины по деоккупации Крыма.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил в рамках работы 14-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) сегодня в Киеве.

«Почти два года назад я высказал почин, чтобы создать механизм для восстановления украинского суверенитета в Крыму. Мы говорили о постепенном, мирном пути вытеснения России из Крыма. Мы полагаемся на инструмент международного права, судов, арбитражей», - заявил Порошенко.

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«Мы имеем координированную и нацеленную поддержку наших партнеров во всем мире, и я хотел бы сегодня предложить идею создания международных друзей деоккупации Крыма, для того чтобы скоординировать совместные действия. Я планирую обсудить это в Нью-Йорке на Генеральной ассамблее ООН», - отметил президент.