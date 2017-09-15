"У нас нет времени ждать": Вакарчук поделился мыслями о необходимости Антикоррупционного суда

Известный украинский певец, лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук написал письмо к политикам, в котором призвал народных депутатов и президента Украины Петра Порошенко взяться за создание Антикоррупционного суда.

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Свое письмо Вакарчук опубликовал на собственной странице в сети TwitLonger.

Он отметил, что власть должна немедленно взяться за создание органа, который будет сажать коррупционеров, и который не будет зависеть от исполнительной и законодательной ветвей власти, а также от других судов.

"И такой эффективный антикоррупционный орган нужен не сегодня. Он нужен вчера!", – подчеркнул музыкант.

"Господин президент! Господа народные депутаты! Это ваша обязанность и это на вашей ответственности найти конституционное и одновременно эффективное решение как можно быстрее. Уже прошло 3 года с момента Революции Достоинства, а ни один “серьезный” коррупционер не судимый к реальному сроку заключения.

Как сказал когда-то Дэн Сяопин, неважно какого цвета кошка. Важно, чтобы она ловила мышей. Пока мы годами перекрашивают нашу “кошку” из красного, в сине-желтый цвет, “мыши” давно проели дыры в самой основе нашего государства", – отметил Святослав Вакарчук.

Справка УНИАН. Создание Высшего антикоррупционного суда в рамках проведения судебной реформы предусмотрено законом о судоустройстве и статусе судей, принятым Верховной Радой 2 июня 2016 года. Согласно закону, в системе судоустройства действуют высшие специализированные суды как суды первой инстанции по рассмотрению отдельных категорий дел: Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности и Высший антикоррупционный суд.

Кроме того, в меморандуме между Украиной и Международным валютным фондом по итогам третьего пересмотра программы расширенного финансирования EFF отмечается, что Антикоррупционный суд должен начать свою деятельность до конца марта 2018 года. 1 февраля народный депутат от "Самопомочи" Егор Соболев заявил, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда, который будет рассматривать дела Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры. Высший совет правосудия 9 марта 2017 года утвердил консультативное заключение, в котором признал законопроект №6011 об антикоррупционных судах противоречащим Конституции и не согласующимся с рядом законодательных актов. 22 июня председатель Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что направит в Венецианскую комиссию две концепции по созданию антикоррупционного суда.

По словам Парубия, по поводу создания антикоррупционного суда происходит острая дискуссия между разными позициями: одной более основательной, но продолжительной, и второй - о создании отдельной палаты судей. «Мы сможем получить мнение наиболее авторитетной европейской институции, которая придаст легитимность этому процессу, - отметил председатель Верховной Рады. - Венецианская комиссия снимет политический аспект, и тогда есть уверенность на 99%, что это решение пройдет».