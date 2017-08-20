Директор НАБУ заявил о "полном саботаже" судами антикоррупционных дел

15:07, 20 августа 2017
Политика
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По словам Сытника, из восьми десятков дел, которые НАБУ и САП направили в суд, рассмотрение каждого четвертого до сих пор не начато.

Сытник заявил о необходимости создания Антикоррупционного суда / фото УНИАН

Украинские суды полностью саботируют дела Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Об этом директор НАБУ Артем Сытник сообщил Радио Свобода.

«Полный саботаж со стороны судебных органов. Это действительно огромная проблема. Дела месяцами просто не слушаются в суде», - сказал он.

По словам Сытника, из восьми десятков дел, которые НАБУ и САП направили в суд, рассмотрение каждого четвертого до сих пор не начато, и есть лишь единичные приговоры, большинство которых касаются второстепенных участников коррупционных схем.

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«Единственный выход из этого всего, что нами уже тысячу раз сказано, - это создание антикоррупционного суда, который будет это все слушать», - добавил Сытник.

Справка УНИАН. Создание Высшего антикоррупционного суда в рамках проведения судебной реформы предусмотрено законом о судоустройстве и статусе судей, принятым Верховной Радой 2 июня 2016. Согласно закону, в системе судоустройства действуют высшие специализированные суды как суды первой инстанции по рассмотрению отдельных категорий дел: Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности и Высший антикоррупционный суд.

В меморандуме между Украиной и Международным валютным фондом по итогам третьего пересмотра программы расширенного финансирования EFF подчеркивается, что антикоррупционный суд должен начать свою деятельность до конца марта 2018 года.

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Теги: #коррупция в Украине#создание антикоррупционного суда