Категорически недопустимо: Порошенко прокомментировал приход СБУ в редакцию "Украинской правды"

Президент Петр Порошенко заявил, что претензии Службы безопасности Украины к изданию "Украинская правда" являются недопустимыми. Об этом он заявил перед началом форума YES, пишет "УП".

Также он пообещал ответить, зачем СБУ пришла в офис издания.

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"Я Вам обязательно отвечу... Я думаю, что это категорически недопустимо", - сказал он.

Как сообщал УНИАН ранее, Служба безопасности пришла в офис "Украинской правды" с письмом, в котором потребовала временно изъять из общего доступа статью о срыве государственной программы реформирования оборонно-промышленного комплекса, потому что видит в ней разглашение государственной тайны. Об сообщается на сайте издания. Соответствующее письмо следователь вручил главному редактору УП Севгиль Мусаевой.

В письме в частности говорится, что следственным отделом Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области проводится досудебное расследование в уголовном производстве №22017000000000256, внесенном в Единый реестр досудебных расследований 29 июня 2017 года по признакам преступления, предусмотренного по 1 ч. ст. 328 УК ("Разглашение государственной тайны").