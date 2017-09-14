Чего ждать от нового руководителя Службы внешней разведки Украины

Новость о назначении профессионального дипломата, бывшего исполняющего обязанности главы миссии Украины при НАТО Егора Божка главой Службы внешней разведки Украины (СВРУ) у меня вызвала удивление. Думаю, что такой же была реакция и других, кто его знает: только пару дней назад пришлось слышать, что Божка хотят поставить на должность руководителя департамента по европейской и евро-атлантической интеграции украинского МИДа. Подумав, еще раз удивилась – элегантности и мудрости решения. Потому что вывод напрашивался только один – руководство страны считает, что для СВРУ пришло время перемен.

Служба внешней разведки - одна из самых закрытых структур. Была создана в 2004 году и подконтрольна только президенту Украины. В штабе - около 4 тыс. человек, которые занимаются разведывательной деятельностью в политической, экономической, военно-технической, научно-технической, информационной и экологической сферах. И нужно понимать, что работа разведывательных служб не может быть предметом для широкого освещения.

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В 2005 году в одной из публикаций о службе прошла информация, что отчеты об угрозах сознательно выхолащивались только потому, чтобы не накликать гнева президента. В случае с Божком этого точно не будет. А президент Порошенко может слышать.

Не всем сотрудникам Службы внешней разведки Украины будет хорошо работать с новым руководителем. У кого есть мозги и желание трудиться – увидят в нем лидера, способного вести к поставленной цели, достигать конкретных результатов. Он ясно мыслит, хорошо излагает, структурирован, не разменивается на недостойные внимания проблемы, четко поставит задачу. Никто из сотрудников миссии, где он, до недавнего времени, исполнял обязанности руководителя, не может пожаловаться на высокие требования и тяжелую работу, - Божок сам пахал как лошадь. И он создал команду, рассмотрев потенциал каждого, используя его для достижения цели. У Божка «кузнец не печет пироги». Потому, состав мисси Украины при НАТО времен его руководства можно считать одним из самых эффективных.

«Подковерные игры» - тоже не к нему. Он – лидер европейского образца, который требует результатов, но не ставит нереальных задач. Если что-то не получается - он подключается и пашет рядом с тобой.

Бывший заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу отзывался он нем так: «Hard working guy». Такая характеристика дается не каждому. Натовцы, которые работали с Божком, обращались к нему «господин посол». Стиль работы украинской миссии вызывал уважение в НАТО к стране в целом.

И я не пою дифирамбы. Вот факты: в прошлом году на саммите в Варшаве Украина получила CAP – Comprehensive assistant package – Комплексный пакет помощи НАТО. Это была идея Божка, и он приложил все усилия для того, чтобы ее реализовать. Масса мероприятий, куча идей – это генерировал он. Если бы не его драйв, не его инициативы, таких результатов не было бы.

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Он сделал все, чтобы модернизировать Годовую национальную программу сотрудничества с НАТО, превратив ее из толстенного, никому не нужного документа, в рабочий инструмент, простой для понимания и выполнения. Ранее, из года в год, она включала в себя более 120 страниц «copy-paste» - «скопировать» и «вставить», но при нем писать программу начали вместе с экспертами НАТО.

Я полагаю, что Божка с его характеристиками назначили на эту должность под конкретную задачу – реформировать СВРУ. У него получится, он изучит структуру, поймет, что нужно изменить и разработает (если уже не разработал) реальный план. Основным будет вопрос команды – сможет ли он ее собрать и будет ли у него поддержка внутри организации. При наличии поддержки и команды, все, что он задумал, будет иметь успех.

Ирина Сомер