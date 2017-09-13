Президент назначил главу Службы внешней разведки

Президент Петр Порошенко подписал указ о назначении Егора Божка председателем Службы внешней разведки Украины и представил его коллективу.

Читайте такжеУкраина станет неотъемлемой частью обсуждений на встрече лидеров стран НАТО – глава миссииКак сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, с июня 2015 Божок исполнял обязанности председателя Миссии Украины при НАТО.

«Я знаю Егора Божка давно - как патриота, решительного, профессионального человека, который имеет огромный опыт зарубежной работы», - сказал Порошенко.

По словам президента, работа Божка в Миссии Украины при НАТО дала возможность скоординировать усилия наших международных партнеров в поддержку Украины и значительно усилить обороноспособность нашего государства. Он также отметил, что эта деятельность имеет особое значение для защиты национальных интересов Украины.

Порошенко выразил уверенность, что назначение нового председателя Службы внешней разведки даст импульс в ее развитии.

«Стержнем успешности всех начинаний и свершений является человек, его патриотизм, уровень профессионализма, государственная мотивация и готовность к самопожертвованию - самопожертвованию во имя украинского народа, Украинского государства», - подчеркнул глава государства.

При этом он выразил уверенность, что новому руководителю удастся значительно усилить эффективность работы Службы и взаимодействия с другими ведомствами оборонного блока.

Егор Божок работает в системе МИД с 2002 года, занимался преимущественно вопросами НАТО.