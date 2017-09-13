НАБУ задержало депутата Киевсовета Сергея Крымчака - СМИ

Детективы НАБУ задержали депутата Киевского городского совета Сергея Крымчака. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на окружение самого депутата.

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Факт задержания подтвердили и в НАБУ. По информации УП, днем у Крымчака прошли обыски, а вечером он был задержан.

Отмечается, что депутата Киевсовета Сергея Крымчака подозревают в земельных махинациях.

Ранее "Украинская правда" сообщала о том, что во времена руководства городом Леонида Черновецкого часть земельного участка на улице Толбухина, 43а та 43б разделили на три участка и передали членам семьи действующего депутата Киевсовета от партии "Єдність" – Сергея Крымчака.