СБУ объявила в розыск экс-мэра Киева Черновецкого

Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого.

Об этом говорится в разделе о розыске на сайте Министерства внутренних дел Украины.

Согласно информации, Черновецкий разыскивается СБУ как лицо, скрывающееся от органов прокуратуры.

Датой исчезновения экс-мэра указано 24 июля 2017 года.

Статья обвинения - 364 ч.2 (злоупотребление властью или служебным положением).

Мера пресечения - решение суда о разрешении на задержание с целью привода.

Читайте такжеЧерновецкий отреагировал на заявление о разрешении на его задержание

Как сообщал УНИАН, 14 июля Черновецкому было сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК.

По данным ГПУ, в результате незаконных действий Черновецкого, который действовал в интересах неустановленных в настоящее время лиц из ближайшего окружения бывшего президента Украины Виктора Януковича, проявившихся в незаконном изъятии, изменении целевого назначения и передаче особо ценных земель в аренду для строительства вертолетной площадки на Парковой дороге в Киеве, занижении арендной платы за землю, и, как следствие, - уничтожении объекта археологического наследия. Таким образом, территориальной громад Киева был причинен ущерб на общую сумму более 250 млн грн.

В свою очередь прокуратура Грузии заявила, что не намерена выдавать Украине Черновецкого, который является гражданином этой страны.

26 июля пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган заявила, что следователи ГПУ получили разрешение на задержание экс-мэра Киева Черновецкого для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.