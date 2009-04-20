В ООН возмущены: Обама помилует агентов ЦРУ, причастных к пыткам

Решение президента США Барака Обамы не подвергать судебному преследованию агентов ЦРУ, которые применяли жесткие методы допроса в отношении заключенных, является нарушением международного законодательства, считает эксперт ООН Манфред Новак.

Специальный представитель ООН по проблеме пыток Манфред Новак заявил, что США, следуя Конвенции ООН о запрете пыток, обязаны провести расследование в отношении тех, кто принимал участие в пытках или знал об этом, сообщает британская телерадиокорпорация ВВС.

Newsruнапоминает, что ранее администрация Белого дома опубликовала четыре секретных документа, принятые в годы президентства Джорджа Буша-младшего и содержащие подробное описание разрешенных методов проведения допроса сотрудниками ЦРУ.

Эксперт ООН призывает провести "независимое расследование" и постараться возместить ущерб жертвам "усиленных допросов", в том числе и посредством выплаты компенсаций.

"США, как и другие государства, подписавшие Конвенцию ООН против пыток, взяли на себя обязательство проводить уголовное расследование случаев применения пыток и привлечь к суду всех, в причастности которых к пыткам нет сомнений", - приводится в сообщении заявление Новака.