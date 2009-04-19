Тимошенко на Пасху опять вспомнила о победе над темными силами

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО поздравила соотечественников с праздником Воскресенья Христова.

Об этом говорится в поздравлении, переданном УНИАН пресс-службой КМУ.

“Пасха - праздник праздников, торжество торжеств. В эти дни, ожидая Божьего благословения, мы ощущаем радость и вдохновение, верим в вечную жизнь и победу добра над злом”, – отметила премьер и подчеркнула: “Несмотря на те трудности и проблемы, которые сегодня тревожат каждого украинца, все же, пусть не будет в наших сердцах места разочарованию, отчаянию и недобрым помыслам, пусть они обходят каждого из нас, независимо от обстоятельств и жизненной суеты”. Она верит, что “святая Пасха укрепит наш дух, придаст нам сил успешно преодолеть любые кризисы и испытания”.

“В этот светлый праздник, прося Божьего покровительства для своих семей, помолимся за своих близких, отпустим обиды и преумножим добро в наших сердцах”, – подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО и пожелала, чтобы в наших семьях воцарился мир, спокойствие и уют. “Желаю, чтобы светлое содержание Христова Воскресенья – победы над темными силами – ежедневно наполняло Вашу жизнь и жизнь нашего народа”, - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.