Пограничники объяснили причины приезда к Саакашвили во Львове

Пограничники, которые пришли в гостиницу во Львове, где остановился лишенный украинского гражданства экс-глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили, заявляют, что покинут заведение только после вручения Саакашвили протокола об административном правонарушении - незаконном пересечении государственной границы 10 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам заявил сотрудник Государственной пограничной службы Украины, который находится во львовской гостинице «Леополис».

Хотя пограничники пришли в гостиницу около 7.00 утра, они до сих пор не встретились с Саакашвили. Сотрудники ГПСУ не хотят передавать протокол через адвоката экс-главы Одесской ОГА и заявляют, что останутся в гостинице до тех пор, пока не вручат документ лично Саакашвили.

«Должностные лица Государственной пограничной службы пришли сюда исключительно, чтобы донести содержание протокола об административном нарушении, которое совершило данное лицо - Михеил Саакашвили. Данное лицо незаконно пересекло государственную границу 10 сентября из Республики Польша в Украину в пункте пропуска «Шегини» без разрешения уполномоченных государственных органов. То есть совершило административное нарушение», - сказал журналистам пограничник.

Пограничники не могут выяснить, в какой комнате Саакашвили, и ждут, пока он выйдет из своего номера.

«Мы здесь находимся до того момента, пока он не выйдет, и мы сможем ему донести содержание протокола», - сказал сотрудник ГПАУ.

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Как сообщал УНИАН, Саакашвили по прибытии в Украину приехал во Львов, где остановился в гостинице "Леополис", расположенный в центре города на улице Театральной.

Сегодня утром пресс-секретарь партии "Движение новых сил" Марьяна Почтар сообщила, что в гостиницу прибыли пограничники и полиция. Здесь также находятся народные депутаты, прибыли адвокаты Саакашвили.

10 сентября Саакашвили удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска «Шегини». Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также сопровождавших его депутатов и общественных деятелей, и буквально «внесли» их на территорию Украины

Полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

Член партии «Движение новых сил» Давид Сакварелидзе заявил, что Саакашвили прибыл в Украину, чтобы защитить свои права в суде.