В пункте пропуска "Шегини" вместе с Саакашвили границу незаконно пересекли 60 человек

17:21, 11 сентября 2017
Политика
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Сейчас в отношении шести человек уже оформлены протоколы об административных правонарушениях и направлены в суд.

фото dpsu.gov.ua

В пункте пропуска "Шегини" польско-украинскую границу незаконно пересекли около 60 человек вместе с лишенным украинского гражданства экс-президентом Грузии, экс-председателем Одесской облгосадминистрации Михеилом Саакашвили.

Читайте такжеАваков: прорыв Саакашвили через границу был спровоцированным и организованнымКак передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель Государственной пограничной службы Петр Цигикал на брифинге, отвечая на вопрос о количестве людей, которые 10 сентября незаконно пересекли границу.

"Мы рассматриваем около 60 человек", - сказал Цигикал.

"Сегодня утром уже в отношении 6 человек оформлены протоколы об административных правонарушениях и уже направлены в суд, и сейчас 9 человек еще оформляются, это в том числе журналисты. Нет никаких у нас дополнительных требований, надо действовать по закону. Я думаю, что суд решит вину каждого. Будут приняты соответствующие решения", - сказал он.

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