В полиции отрицают изъятие у Саакашвили паспорта

В полиции заявляют, что не изымали у лишенного украинского гражданства бывшего президента Грузии, экс-председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили паспорт.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

«... озвученное заявление об изъятии паспорта полицейскими противоречит тем обстоятельствам событий, которые имели место при незаконной переправке лиц через государственную границу Украины в районе пункта пропуска «Шегини».

В частности, вчера полицейские осуществляли охрану публичной безопасности и общественного порядка во время массовых мероприятий на пункте пропуска «Шегини». При этом полицией не изымался паспорт лица, заявляющего о его изъятии", - говорится в заявлении.

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Как сообщал УНИАН, вечером 10 сентября в окружении сторонников Саакашвили прорвался через границу Украины и сейчас находится во Львове.

Полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

Член партии «Движение новых сил» Давид Сакварелидзе заявил, что Саакашвили прибыл в Украину, чтобы защитить свои права в суде.

Сегодня, 11 сентября, Саакашвили заявил, что украинские пограничники не захотели взять его паспорт для проверки, принять его заявление в Государственную миграционную службу, а затем полицейские украли его паспорт, который он оставил в автобусе, на котором ехал в пункт пропуска «Шегини».