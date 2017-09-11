Саакашвили заявил об отсутствии амбиций на какую-то должность в Украине

Экс-президент Грузии Михэил Саакашвили заявил о намерении объездить Украину и об отсутствии у него амбиций занимать какую-либо должность в стране.

Об этом он сообщил сегодня во время пресс-конференции во Львове, отвечая на вопросы журналистов.

«У меня есть четкий план: закончить разграбление экономики, закончить с властью олигархата, закончить со злоупотреблением, в том числе на темах войны… Для этого я собираюсь проехать по всем регионам Украины, максимально объединяться с людьми, с разными политическими силами вокруг общей темы - что у нас с вами должна быть демократия, и у нас не должно быть диктата олигархов. Вокруг этих тем мы объединимся», - отметил Саакашвили.

Читайте такжеСаакашвили придумал, как остаться в Украине: он заявил о краже своего паспорта

По его словам, «объединение или не объединение в партии - это не главное сейчас».

«Для меня цель - не опять перетасовать старую колоду. Для меня цель - открыть дорогу новым украинцам. У меня нет амбиций ни на какую должность в Украине», - подчеркнул Саакашвили.

Как сообщал УНИАН, 10 сентября Саакашвили удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска «Шегини». Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также депутатов и общественных деятелей, которые сопровождали его, и буквально «внесли» их на территорию Украины.

В Госпогранслужбе заявили, что Саакашвили незаконно пересек польско-украинскую границу.

Полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

Член партии «Движение новых сил» Давид Сакварелидзе заявил, что Саакашвили прибыл в Украину, чтобы защитить свои права в суде.