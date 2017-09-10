Саакашвили готовится сделать заявление по неотправлению в Украину поезда Перемышль-Киев

Лишенный украинского гражданства экс-глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили сообщил, что готовится сделать заявление по поводу ситуации вокруг поезда «Перемышль-Киев», в котором он находится.

Читайте также"Укрзализныця": Саакашвили не имеет оснований для въезда в Украину, за другими пассажирами уже едут автобусыВ эксклюзивном комментарии корреспонденту УНИАН Саакашвили заявил, что в течение часа будет сделано заявление по поводу нескольких часов задержки с отправлением поезда международного сообщения.

На вопрос, каково его личное видение развития событий, Саакашвили ответил, что не берется ничего прогнозировать, поскольку «имеем дело с непредсказуемыми лицами».

«У меня нет таких параллелей. Я думаю, что Янукович (экс-президент Украины - УНИАН) не додумался бы до такого. Сейчас Украину позорят, и по всей Польше сообщается, как стоит украинский поезд. Мы стали свидетелями этого позорного процесса. Когда весь поезд взят в заложники. И Министерство внутренних дел, и Мининфраструктуры отказываются от того, что давали соответствующие указания. Тогда получается, что его дал только Порошенко. Я не могу сейчас прогнозировать, что будет дальше, потому что имеем дело с непредсказуемыми лицами. В ближайший час готовимся огласить заявление по этому поводу», - сказал политик.

В поезде сейчас находятся его супруга Сандра и 11-летний сын Николас. Большинство пассажиров поезд покинули. Предварительно известно, что его могут перегнать на третий путь станции, и пока он не готовится к отправлении.

Как сообщал УНИАН, поезд сообщением «Перемышль - Киев», в котором находится Саакашвили с группой народных депутатов, задерживается с отправлением уже на несколько часов.

Через громкоговоритель было объявлено, что состав не отправится из Перемышля, пока в нем находится Саакашвили.

Отмечается, что есть информация от Национальной полиции Украины о том, что в поезде «находится лицо, не имеющее разрешения на въезд на территорию Украины».

«Поэтому, руководствуясь законодательством, состав не отправляется, пока лицо не покинет его», - объявляют через громкоговорители в поезде.

Ранее сегодня в Государственной пограничной службе заявили, что не собираются пропускать Саакашвили в Украину.