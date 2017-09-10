Задержание "Интерсити" с Саакашвили в Польше: Тимошенко просит генпрокурора вмешаться в ситуацию

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что их команда обращается к генпрокурору Юрию Луценко с заявлением о преступлении в связи с тем, что поезд «Интерсити», где находится Михеил Саакашвили, не пропускают на территорию Украины. Об этом она заявила в польском Перемышле.

По словам Тимошенко, задержание таким образом поезда является преступлением, поэтому политик попросила Юрия Луценко вмешаться в ситуацию.

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«Наша команда садится в поезд снова и будет ожидать реакции от Луценко», - заявила Тимошенко.

Как сообщал УНИАН ранее, администрация поезда, ссылаясь на указание «Укрзализныци», сообщила, что поезд не тронется, пока Саакашвили не сойдет с поезда. Сейчас поезд, который должен был отправиться в 14:07, стоит на платформе вокзала Перемышля.

В поезде прозвучало объявление, что поезд не трогается, поскольку на борту находится лицо без разрешения пребывания в Украине. Поезд не тронется, пока он не выйдет. Такой запрос в УЗ поступил от Нацполиции.