В Нацполиции открестились от задержки поезда с Саакашвили

В Нацполиции Украины заявили, что не имеют отношения к задержке поезда "Перемышль - Киев", который отправляется со станции из-за того, что в вагоне находится Михеил Саакашвили.

Об этом говорится в заявлении НПУ от 10 сентября.

"Нацполиция руководствуется Конституцией Украины, законами Украины и другими нормативно-правовыми актами, а следовательно не имеет никакого отношения к расписанию отправления железнодорожного транспорта. Этот вопрос не находится в пределах компетенции деятельности Нацполиции", - говорится в заявлении.

"Национальная полиция Украины не наделена полномочиями относительно любой деятельности на территории иностранных государств", - добавили в ведомстве.

В Нацполиции при этом заявили, что публикуют сообщения "в ответ на заявления отдельных политиков и общественных деятелей относительно задержки отбытия поезда ... якобы по указанию со стороны полиции".

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Как известно, Михеил Саакашвили заявил, что решил прибыть в Украину на "Интерсити", а не через КПП "Краковец", чтобы избежать возможных провокаций со стороны "титушек", которые находятся на границе.

После того, как все, кто сопровождает Саакашвили, зашли в поезд, стало известно, что "Укрзализныця" дала указание администрации поезда "Интерсити" сообщением "Перемышль - Киев" не выезжать, пока экс-глава Одесской ОГА не выйдет из вагона.

При этом через громкоговоритель в вагоне прозвучало сообщение от проводника: "От полиции поступила информация, что в поезде есть лицо, которому не разрешен въезд в Украину".