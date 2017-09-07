Госдеп: миротворческие силы ООН должны быть размещены на всей оккупированной территории Восточной Украины

США осторожно приветствовали предложение России отправить миротворцев ООН в Восточную Украину, но настаивают, что миротворческие силы должны быть размещены на всей территории пострадавшей от войны Восточной Украины, а не только на линии контакта, сообщает AP.

Отправка сил ООН в Украину "достойна рассмотрения", заявили в Госдепе на следующий день после того, как президент России Владимир Путин заявил, что его страна обратится в Совбез ООН с просьбой отправить миротворцев для патрулирования линии разграничения между украинскими войсками и поддерживаемыми Россией боевиками, передает "Голос Америки".

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США заявили, что подобная миротворческая сила была бы способна защитить украинцев любого этнического происхождения и помочь восстановить государственный суверенитет Украины.

"Любая миротворческая сила должна иметь широкий мандат для обеспечения мира и безопасности по всей оккупированной территории Украины", - заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Гедер Науерт.