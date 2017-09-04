В "Народном фронте" требуют от правительства разработать порядок вступления в Европейский Союз и НАТО

"Народный фронт" обращается к правительству разработать план вступления Украины в Европейский Союз и НАТО. Об этом во время Согласительного совета заявил руководитель фракции Максим Бурбак.

"По нашему мнению, Верховная Рада должна принять закон, в котором будет четко зафиксирован порядок вступления в ЕС и НАТО. Учитывая это, мы требуем от Правительства разработать план вступления, что должно лечь в основу такого законодательного акта", - заявил Максим Бурбак.

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Он подчеркнул, что после получения безвизового режима с ЕС, следующими шагами для Украины должны стать членство в НАТО и вступление в европейское сообщество.

"Мы считаем, что этот курс должен быть объединяющим и безальтернативным для украинских демократических патриотических сил. Однако этот курс требует не лирических слов, а четкой работы, глубокой, продуманной, понятной для нашего общества и иностранных партнеров", - подчеркнул Максим Бурбак.