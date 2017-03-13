Начатая предыдущим правительством подготовка исков к РФ выходит на стадию слушаний - Бурбак

13:44, 13 марта 2017
Политика
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По мнению председателя фракции «Народный фронт», Украина должна направить все возможности на положительный результат в Международном суде ООН.

Председатель фракции НФ Максим Бурбак / УНИАН

Все юридические и дипломатические возможности Украины должны быть направлены на положительный результат в Международном суде ООН, где проходят слушания по делу «Украина против России».

На этом подчеркнул руководитель фракции «Народный фронт» Максим Бурбак во время Согласительного совета, передает пресс-служба партии.

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«Начатый еще Правительством Яценюка процесс подготовки исков к России выходит на стадию слушаний в международных инстанциях. Сегодня все возможности государства, юридические и дипломатические, должны быть направлены на положительный результат в Международном суде ООН», - заявил руководитель фракции.

Он также отметил решение профильного комитета Европарламента, который дал продолжение процедуре отмены виз для граждан Украины.

«Мы верим, что безвиз Украина получит в скорой перспективе. На это были направлены многочисленные дипломатические контакты «Народного фронта», - подчеркнул Максим Бурбак.

«Арсений Яценюк в течение последних нескольких месяцев совершил десятки встреч с самыми влиятельными европейским политиками для того, чтобы наши партнеры выполнили свои обязательства перед Украиной», - подчеркнул Максим Бурбак.

Он также напомнил, что со своей стороны Украина выполнила все взятые на себя обязательства по внедрению либерализации визового режима со странами ЕС.

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