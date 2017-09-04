Законопроект о реинтеграции Донбасса находится на завершающей стадии подготовки - Парубий

Законопроект о реинтеграции Донбасса находится на завершающей стадии подготовки и согласований.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий на брифинге.

"Сейчас он на завершающем этапе", - сказал он.

Парубий добавил, что изначально данный законопроект должен быть рассмотрен на заседании Совета национальной безопасности и обороны, а затем уже будет передан в ВР.

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"То есть на сегодняшний день он еще не подан в ВР, поэтому, соответственно, не может быть включен в повестку дня", - отметил Парубий.

Как сообщал УНИАН, 28 августа представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко утверждала, что Украина провела консультации со странами "нормандской четверки" и Соединенными Штатами Америки относительно законопроекта о реинтеграции Донбасса, который на 99% готов к внесению в украинский парламент.

"Состоялись даже консультации с нашими партнерами в "нормандском формате". К консультациям по поводу этого закона были привлечены и Соединенные Штаты Америки, эксперты и специалисты. И я могу сказать, что он на 99,9% уже готов к внесению и регистрации в парламенте", - отметила Луценко.