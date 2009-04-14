Тимошенко не мытьем, так катаньем сделает то, что требует МВФ

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО называет сознательным и циничным отказ части фракции “Наша Украина – Народная самооборона” поддержать правительственные антикризисные законопроекты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на внеочередном заседании правительства, комментируя ситуацию, которая сложилась сегодня в Верховной Раде вокруг голосования по пакету антикризисных законопроектов.

«Когда поставили эти законопроекты, антикризисный пакет на голосование для включения в повестку дня, то, к сожалению, через неголосование этой части фракции "Наша Украина – Народная самооборона", которые непосредственно находятся в системе координации Президента Украины, это все было просто завалено – сознательно, цинично», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр сообщила, что сегодня на внеочередном заседании правительства планируется принять 19 правительственных решений для имплементации норм, которые предусматривались в антикризисных законопроектах. Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что пакет законопроектов, направленный в Верховную Раду, предварительно был согласован с международными финансовыми организациями, в частности, Международным валютным фондом и Всемирным банком.

«Я как премьер-министр не могу позволить, чтобы была разрушена программа сотрудничества Украины с международными финансовыми организациями. Я не допущу, чтобы программа, которая дает возможность Украине и для Украины открыть все финансовые возможности мира, была разрушена. Именно поэтому мы поработали с момента таких чрезвычайных событий в парламенте вместе с ключевыми министрами, вместе с международными финансовыми организациями и отработали пакет, который может быть в основе введения откорректированной программы сотрудничества и который может стать основой для продолжения сотрудничества Украины с международными финансовыми организациями», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, сегодняшние решения правительства позволят сбалансировать бюджет и начать все необходимые безотлагательные реформы.

Глава правительства сообщила, что сегодня в заседании принимают участие представители Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада Украины не включила в повестку дня работы парламента законопроекты, которые касаются сотрудничества с Международным валютным фондом. В частности, не были включены к рассмотрению законопроекты: «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» и некоторые другие законы Украины» (относительно безотлагательных мер по обеспечению энергетической безопасности Украины); «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно пенсионного обеспечения» и «О внесении изменений в Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (относительно пересчета пенсий работающим пенсионерам).

За включение этих законопроектов в повестку дня голосовали в полном составе фракции БЮТ и Блока Литвина, но фракция НУ-НС голосовала лишь частично. Фракции Партии регионов и КПУ не поддержали включения данных законопроектов в повестку дня.