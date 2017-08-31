Скандал вокруг изображения Львова в паспорте Польши: МИД Украины призывает Варшаву решить вопрос "в духе добрососедства"

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал своего польского коллегу Витольда Ващиковского решить в духе добрососедства вопрос относительно изображения на новых польских паспортах Мемориала орлят, расположенного на территории Лычаковского кладбища во Львове.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе украинского внешнеполитического ведомства, главы МИД Украины и Польши встретились в рамках заседания стран "Вышеградской группы" и "Восточного партнерства" в Будапеште 31 августа.

Собеседники уделили особое внимание вопросам общей истории. В частности, говорится, что украинская сторона отметила противоречивость идеи относительно изображения кладбища орлят во Львове на новых польских паспортах и подчеркнула необходимость решения этого вопроса в духе добрососедства.

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Также министры предметно обсудили меры по укреплению безопасности в регионе Восточной Европы, прежде всего в контексте российско-белорусских военных учений "Запад-2017", и укрепление оборонного потенциала Организации Североатлантического договора.

Ващиковский отметил, что усиление безопасности является ключевой задачей для региона Восточной Европы. Стороны пришли к общему мнению о необходимости углубления двустороннего политического диалога, в частности, путем организации двусторонних встреч во время Экономического форума в Кринице и визитов высокого уровня до конца текущего года.

Как сообщал УНИАН, ранее в МИД Украины вручили ноту послу Польши в Украине Яну Пекло в связи с намерениями польской стороны разместить на страницах нового паспорта Польши изображения польских военных захоронений на территории Лычаковского кладбища во Львове.