Скандал вокруг изображения Львова в паспорте Польши: МИД Украины призывает Варшаву решить вопрос "в духе добрососедства"
Украинская сторона отметила противоречивости идеи относительно изображение кладбища орлят во Львове на новых польских паспортах.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал своего польского коллегу Витольда Ващиковского решить в духе добрососедства вопрос относительно изображения на новых польских паспортах Мемориала орлят, расположенного на территории Лычаковского кладбища во Львове.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе украинского внешнеполитического ведомства, главы МИД Украины и Польши встретились в рамках заседания стран "Вышеградской группы" и "Восточного партнерства" в Будапеште 31 августа.
Собеседники уделили особое внимание вопросам общей истории. В частности, говорится, что украинская сторона отметила противоречивость идеи относительно изображения кладбища орлят во Львове на новых польских паспортах и подчеркнула необходимость решения этого вопроса в духе добрососедства.
Читайте такжеВ Польше призвали отказаться от изображения Мемориала орлят во Львове в новых паспортах
Также министры предметно обсудили меры по укреплению безопасности в регионе Восточной Европы, прежде всего в контексте российско-белорусских военных учений "Запад-2017", и укрепление оборонного потенциала Организации Североатлантического договора.
Ващиковский отметил, что усиление безопасности является ключевой задачей для региона Восточной Европы. Стороны пришли к общему мнению о необходимости углубления двустороннего политического диалога, в частности, путем организации двусторонних встреч во время Экономического форума в Кринице и визитов высокого уровня до конца текущего года.
Как сообщал УНИАН, ранее в МИД Украины вручили ноту послу Польши в Украине Яну Пекло в связи с намерениями польской стороны разместить на страницах нового паспорта Польши изображения польских военных захоронений на территории Лычаковского кладбища во Львове.