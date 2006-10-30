Янукович называет ”спорным” президентский законопроект о Кабмине

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает спорными предложения Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО относительно закона о Кабинете Министров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в Киеве.

«Это вопрос дискуссии в зале», - сказал премьер.

Он еще раз подчеркнул, что правительственный законопроект рассматривался при участии представителей почти всех политических сил и ветвей власти.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины подал свой проект закона о правительстве 13 октября. Президент Украины подал свой варианту законопроекта 27 октября. В своем варианте Президент, в частности, предлагает ввести институт государственных секретарей, уточнить принципы сотрудничества правительства с СНБО и других консультативных и совещательных органов, установить ответственность членов правительства за нарушение законов, а также определить причины, за которые глава государства может отказаться вносить в сессионный зал предложенную парламентской коалицией кандидатуру премьер-министра.