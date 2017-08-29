В посольстве Украины отреагировали на визит британского спортсмена в оккупированный Крым

Посольство Украины в Великобритании отреагировало на визит британского спортсмена Гэри Ханта для участия в организованных Россией в оккупированном Крыму соревнованиях по клифф-дайвингу 25 августа. В ведомстве опубликовали заявление, в котором осудили такие действия спортсмена.

В посольстве выразили разочарование по поводу того, что некоторые британцы пренебрегают официальной позицией не только Украины, но и собственного государства.

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Посольство вновь призывает всех граждан и институтов Великобритании не посещать оккупированный Крым без официального согласия Украины.

Ранее росСМИ сообщали, что Хант одержал победу в соревнованиях.

"В прошлом году я хотел приехать, но не получилось. Но после сегодняшнего успеха я готов приехать сюда снова. Мы будем стараться показывать все лучшие результаты. Спорт вне политики и поэтому санкции меня не волнуют", - цитировало британца российское издание «РИА Новости».