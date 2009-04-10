На Банковой засомневались, что Тимошенко понимает в экономике

Заместитель главы Секретариата Президента Украины Андрей КИСЛИНСКИЙ называет популизмом заявления премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО о возможности выплаты компенсаций вкладов Сбербанка после президентских выборов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства. (9 апреля Ю.ТИМОШЕНКО пообещала после президентских выборов возобновить выплаты компенсаций вкладчикам Сбербанка СССР – УНИАН).

“Даже перед угрозой тяжелых экономических и социальных последствий ТИМОШЕНКО не может прекратить свой популизм”, - заявил А.КИСЛИНСКИЙ

По его словам, премьер и далее пытается гипнотизировать граждан яркими картинками об оживлении экономики, заставив Госкомстат скрывать реальные статистические показатели.

Заместитель главы Секретариата отметил, что все антикризисные мероприятия Ю.ТИМОШЕНКО ограничиваются перечнем требований МВФ, “однако этот кредит предназначен лишь для гашения пожара экономического кризиса, тогда как отстраивать разрушенное нерадивыми действиями здание отечественной экономики должно именно правительство”.

«С одной стороны, премьер-министр преднамеренно создает завышенные ожидания относительно кредита МВФ. С другой - сознательно «спускает на тормозах» выполнение обязательств по кредитному соглашению, потому что практически каждый пункт, под которым поставила свою подпись премьер, требует принятия правительством или коалицией непопулярных решений. Вероятно, таким образом Ю.ТИМОШЕНКО в очередной раз готовится переложить свою вину на кого-то, как мы уже видели не один раз», - отметил А.КИСЛИНСКИЙ.

«Эксперты спрашивают, как может МВФ выделить деньги, если руководитель правительства неприкрыто планирует использовать этот ресурс на оплату популистских предвыборных обещаний? Их очередность мы помним еще с 2007 года - следующим будет отмена призыва и мгновенный переход к контрактной армии. Не упоминая при этом о том, что правительство не финансирует не только текущие потребности армии, а даже не выплачивает зарплату украинским миротворцам из средств, которые уже поступили в Украину от ООН», - отметил заместитель главы Секретариата.

А.КИСЛИНСКИЙ напомнил, что Ю.ТИМОШЕНКО возглавляет правительство уже почти 500 дней, но ее антикризисные выступления, в частности вчерашнее на аграрную тему, свидетельствуют, что “она не понимает или не хочет понимать элементарных экономических законов. Простые крестьяне и фермеры, уверен, брались за голову, когда слышали вчерашние заявления премьер-министра, которая забыла, что в прошлом году ввела импорт дешевого мяса в Украину и тем самым почти уничтожила отечественного мясопроизводителя”.

«Каждая украинская семья ощутила экономический кризис уже полгода тому назад. А что же сделало правительство? За последних 5 месяцев Кабмин внес в Верховную Раду лишь 10 законопроектов по преодолению экономических проблем, из них ВР, в которой якобы есть правительственная коалиция с 226 голосами, приняла только два», - подчеркнул А.КИСЛИНСКИЙ.

По его убеждению, сотрудничество и единство всех ветвей власти заключается в ежедневной кропотливой работе по преодолению кризиса, а не измеряется количеством пиар-сообщений , “поданных на десерт иностранным экспертам, или пылью, пущенной в глаза нашим партнерам из МВФ”.

«К сожалению, призыв Президента отказаться от ведения избирательной кампании до ее официального начала, а направить свои силы и энергию на облегчение жизни граждан в условиях сложной экономической ситуации остался вне поля зрения премьер-министра. Но этот факт, по моему мнению, делает понятными ее действительный интерес и приоритеты», - заявил А.КИСЛИНСКИЙ.