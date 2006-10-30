Бакай отозвал иск к Луценко

Бывший руководитель Государственного управления делами Игорь БАКАЙ отозвал из Печерского районного суда Киева свой иск к министру внутренних дел Украины Юрию ЛУЦЕНКО, в котором просил признать нарушение презумпции невиновности в отношении себя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня перед началом судебного заседания, которое должно было состояться по этому делу, сообщил журналистам представитель интересов в суде МВД Украины Денис ГОРБАЦ.

По его словам, представители истца обратились в суд с заявлением, в котором просили оставить иск без рассмотрения, и судья Печерского райсуда Елена УМНОВА удовлетворила их просьбу, издав соответствующее постановление.

В то же время Д.ГОРБАЦ отметил, что в заявлении истцов не указываются причины, по которым они отзывают свой иск. Однако, по его словам, в соответствии с процессуальным законодательством, истец при желании в отведенные сроки (какие именно, Д.ГОРБАЦ не уточнил) может снова обратиться в этот же суд с новым иском, в котором, в частности, может изменить свои исковые требования.

Как сообщал УНИАН, 17 мая этого года в Печерский райсуд Киева обратились представители И.БАКАЯ с иском к Ю.ЛУЦЕНКО о защите конституционного права считаться невиновным в совершении преступления и права на справедливый суд.

Основанием для искового заявления стало выступление Ю.ЛУЦЕНКО на телеканале "Интер" 3 марта 2006 года, в ходе которого руководитель правоохранительного ведомства рассказывал о совершении И.БАКАЕМ преступлений, которые, по словам министра, нанесли Украине миллиардные убытки.

В исковом заявлении отмечается, что выдвинутые против И.БАКАЯ обвинения не были предметом рассмотрения суда и, соответственно, его вина не была установлена правомочным приговором суда.

Таким образом, И.БАКАЙ требует от Ю.ЛУЦЕНКО извинений.