"Готовятся испортить праздник": Грицак предупредил о возможных провокациях 24 августа

Служба безопасности Украины (СБУ) имеет немало материалов о подготовке провокаций на День независимости, заявил на брифинге в Киеве глава ведомства Василий Грицак, передает корреспондент Радио Свобода.

Читайте такжеСБУ разоблачила спецоперацию РФ по распространению фейковых новостей«В работе у нас есть немало материалов, где говорится о том, что есть, скажем так, нехорошие люди или группы, которые готовятся испортить праздник. Разным способом можно испортить праздник, речь даже не идет о террористических актах», – сообщил он.

По словам Грицака, СБУ имеет очень хорошее взаимодействие с Национальной полицией и Национальной гвардией и готова противодействовать этим угрозам.

«У нас несколько раз на день проходят совместные совещания: утренние доклады к 9 часам и вечерние после 12-ти ночи. Сегодня мы с Кононенко Виктором, моим заместителем, с работы поехали в половине второго ночи. И это нормальный стандартный режим накануне праздников», – отметил председатель службы безопасности.

Ранее, 23 августа СБУ сообщила об обезвреживании взрывчатки, установленной в Ивано-Франковске под пешеходным мостом.

Поддерживать правопорядок в Украине во время торжеств 23-24 августа будут 15 тыс. работников Нацполиции, Нацгвардии, Государственной пограничной службы и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. По словам заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового, это происходит из-за вероятности атак с целью дестабилизации ситуации во время торжеств.