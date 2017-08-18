ФСБ пыталась втемную использовать экс-участников АТО для совершения терактов в России - Грицак

ФСБ РФ пыталась втемную использовать бывших участников АТО для совершения терактов в России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель СБУ Василий Грицак сегодня на брифинге в Киеве.

«Цинизм российских спецслужб заключается в том, что ФСБ ради достижения геополитических целей высшего российского руководства не только планирует убийство украинских граждан, но и готова организовать массовые жертвы среди российского, то есть своего, населения. Фактически речь идет о сценариях, которые были использованы спецслужбами РФ в 1999 году, послуживших фактически началом очередной чеченской кампании», - заявил он.

Читайте такжеФСБ России готовит в Украине теракты и громкие убийства государственных деятелей - Грицак

«Главная новинка российских спецслужб - это использование втемную бывших участников АТО для прикрытия своих операций. Мы получили информацию, что ФСБ через подконтрольную структуру - Федеральный информационный центр - готовит очередную провокацию против нашего государства», - отметил Грицак.

Он отметил, что руководители этого центра получили задание от ФСБ подобрать из числа бывших воинов АТО, граждан Украины, кандидатов для якобы заработков в России, и в качестве посредников привлекли двух граждан Украины.

«Трем бывшим участникам АТО - это Бондарь Юрий, Морозов Сергей, Юркевич Станислав - посредники, жители Днепропетровской области, предложили выехать в Москву и осуществить там незначительные строительные работы, за это получить хорошее вознаграждение. Ведь именно на этих бывших военнослужащих планировали повесить собственноручно подготовленные, как мы считаем, диверсии или теракты в Москве, и не только в Москве», - рассказал Грицак.