Нацполицию ко Дню Независимости перевели на усиленный вариант несения службы

Национальная полиция Украина переведена на усиленный вариант несения службы. Об этом и.о. министра внутренних дел Сергей Яровой сообщил сегодня, 18 августа, во время совещания с участием руководства Национальной полиции, Национальной гвардии, Госпогранслужбы, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и Государственной миграционной службы, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Яровой подчеркнул, что в преддверии государственных праздников – Дня Государственного Флага и Дня Независимости Украины – все органы системы МВД должны сосредоточить максимальные усилия на подготовке к обеспечению публичной безопасности и порядка в стране.

«Впереди праздники и планируется проведение массовых мероприятий во всех областях. Мы должны продемонстрировать, что мы способны обеспечить правопорядок в государстве. Поэтому с 20 августа личный состав Национальной полиции, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям переводится на усиленный вариант несения службы», – отметил и.о. министра внутренних дел.

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Яровой отметил важность тесного взаимодействия региональных подразделений правоохранительных органов с местной властью, органами местного самоуправления, при необходимости – и с общественными организациями. Это позволит учесть особенности каждого региона и определить основные направления организации обеспечения порядка и безопасности на местах.

И.о. министра внутренних дел поставил задачу максимально привлечь личный состав Национальной полиции для патрулирования, прежде всего в местах проведения массовых мероприятий. Отдельно обратил внимание на необходимость усиления контроля на пунктах въезда-выезда из города и за ситуацией на дорогах.

В то же время глава Нацполиции Сергей Князев подчеркнул, что к круглосуточному несению службы, в том числе и на выходные, будут привлекаться все подразделения полиции, включая вспомогательные службы. «Сегодня с 15:00 полиция переходит на усиленный режим несения службы, который продлится до особого распоряжения 26-27 августа», – сказал Князев.

Как сообщил командующий НГУ Юрий Аллеров, подразделения Национальной гвардии готовы к усиленному варианту несения службы и сейчас дорабатываются вопросы взаимодействия. «Главное – работать на перспективу. Поэтому мы просим руководителей областей информировать об изменении оперативной обстановки руководителей на местах и командиров частей, для того, чтобы была возможность быстрее принимать те или иные решения», – отметил Аллеров и выразил уверенность в готовности правоохранителей обеспечить порядок во время праздников.

В свою очередь первый заместитель председателя ГСЧС Олег Мельчуцький подчеркнул необходимость усиления круглосуточного мониторинга техногенной и пожарной безопасности в связи с высоким 5 классом пожарной опасности на территории государства, а также штормовым предупреждением. «Наша задача – вместе с органами местной власти принять меры по противодействию возникновению пожаров, в том числе в лесных массивах, обеспечить постоянную готовность подразделений к выполнению задач по назначению», – сказал Мельчуцький и подчеркнул важность тесного взаимодействия с подразделениями Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС и ГМС на местах.

По словам первого заместителя председателя Госпогранслужбы Василия Серватюка, на сегодня подразделения ведомства выполняют задачи в усиленном режиме. Он также сообщил об увеличении пассажиропотоков на государственной границе, что обусловлено завершением сезона отпусков, подготовкой к государственным праздникам и приближением учебного года.

«Также наблюдается повышение деловой активности пунктов пропуска. Эти факторы увеличивают вероятность возникновения конфликтных и провокационных ситуаций», – сообщил Серватюк и добавил, что возможность провокационных действий в районе пунктов пропуска с блокировкой разного рода ожидается в течение праздничных дней и первой декады сентября. Кроме того первый заместитель главы Госпогранслужбы обратился к областным подразделениям правоохранительных органов в приграничных областях с просьбой прорабатывать план совместных действий локализации нестандартных ситуаций разных направлений.

Как сообщила первый заместитель главы Государственной миграционной службы Дина Пимахова, работники центрального аппарата службы и территориальных органов, пунктов пребывания иностранцев и пунктов временного размещения беженцев понимают ответственность и будут работать в должном режиме.

В концовке встречи и.о. министра внутренних дел подчеркнул, что сейчас усилия всех органов МВД сосредоточены на подготовке к государственным праздникам и отборочному матчу Чемпионата мира по футболу в Харькове. Однако Яровой убежден, что обучение и слаживание действий всех подразделений должны проходить на постоянной основе. Именно такой подход даст возможность правоохранительной системе быть готовой к любым вызовам, прежде всего обусловленных военными действиями на востоке страны и террористическими угрозами.

Как сообщал УНИАН, в Киеве на День Независимости пройдет военный парад. Министр обороны Полторак утверждает, что он будет проведен "по-другому", чем парады предыдущих лет. Кроме того, в рамках празднования Дня Независимости, отдельно от парада, будет проведена презентация современного оружия, которая была разработана за последние три года.