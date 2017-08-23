Порошенко: до начала российской агрессии армию Украины сознательно уничтожали

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что предыдущее руководство государства не только не готовило армию к войне, а сознательно ее уничтожало. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал во время открытия выставки вооружения и военной техники на Крещатике в Киеве.

«Разбитой досталась нам армия. Я вспоминаю свои встречи в мае-июне 2014 года, когда армия не знала, что такое бронежилеты, средства индивидуальной защиты, аптечки, кевларовые шлемы, в войсках их не знали и никогда не видели, финансовая мотивация солдат и офицеров также стремилась к нулю», - подчеркнул президент.

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«Армия разлагалась под влиянием российской пропаганды, которая убаюкивала наши Вооруженные силы до начала войны, и не только Вооруженные силы, но и все общество убаюкивали сказками о том, что якобы на нас никто и никогда не нападет и нам не нужны никакие оборонные блоки», - отметил глава государства.

По словам Порошенко, украинскую армию не готовили к войне, а сознательно уничтожали, снимая с вооружения, с боевого дежурства наиболее боеспособные образцы техники.

«К этому причастен целый ряд предыдущих руководителей Министерства обороны, и за бесценок распродавая это... Я подчеркиваю, что этому преступлению еще предстоит дать даже не уголовную, а политическую и моральную оценку», - заявил Порошенко.

«По требованию тогдашнего руководства Украины на протяжении 2010-2012 годов высшие офицеры наших Вооруженных сил с завидной регулярностью посещали генштаб РФ, там вместе с без пяти минут агрессором рассматривалось по советам россиян так называемое «реформирование» украинской армии. Под видом обмена опытом россияне навязывали нам свои взгляды и уничтожали остатки украинской обороноспособности», - сказал президент.

«Весной 2014-го после такой подготовки россияне думали взять нас голыми руками, но не на тех напали: мощный патриотический подъем украинского общества, подвиги добровольцев, подвижничество волонтеров, настоящий героизм украинских воинов, ответственность новой власти - все это сорвало путинский «блицкриг». Нам с вами удалось отстоять свободу и независимость и остановить врага на юго-востоке страны. Не просто остановить, а начиная с июня 20014 года освободить две трети оккупированного Донбасса», - резюмировал Порошенко.

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