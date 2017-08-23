Первая партия новейших украинских танков "Оплот" поступит в ВСУ в этом году - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что первая партия новейших украинских танков «Оплот» поступит в Вооруженные силы в этом году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил во время открытия выставки вооружения и военной техники на Крещатике в Киеве.

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«Уже освоено серийное производство новейших танков «Оплот», я слышал, что у нас они производились, но в полном объеме шли на экспорт. У украинской армии не было денег для того, чтобы закупить современные танки и вооружить Вооруженные силы этими танками», - заявил он.

«Мы внесли изменения в государственный бюджет, и первые танки «Оплот» производства Харьковского завода (Харьковского завода им. Малышева - УНИАН) поступят в Вооруженные силы Украины в этом году. Это наш ответ на пожелания украинских танкистов», - добавил президент.