Первая партия новейших украинских танков "Оплот" поступит в ВСУ в этом году - Порошенко

13:51, 23 августа 2017
Политика
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Для производства танков в госбюджет были внесены изменения.

Порошенко заявил, что уже освоено серийное производство / фото УНИАН

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что первая партия новейших украинских танков «Оплот» поступит в Вооруженные силы в этом году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил во время открытия выставки вооружения и военной техники на Крещатике в Киеве.

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«Уже освоено серийное производство новейших танков «Оплот», я слышал, что у нас они производились, но в полном объеме шли на экспорт. У украинской армии не было денег для того, чтобы закупить современные танки и вооружить Вооруженные силы этими танками», - заявил он.

«Мы внесли изменения в государственный бюджет, и первые танки «Оплот» производства Харьковского завода (Харьковского завода им. Малышева - УНИАН) поступят в Вооруженные силы Украины в этом году. Это наш ответ на пожелания украинских танкистов», - добавил президент.

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