Климкин призвал к международному расследованию по поставкам в КНДР ракетных технологий

Министр иностранных дел Павел Климкин призывает провести международное расследование отноительно поставок в Северную Корею ракетных технологий.

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства написал в авторской колонке на сайте The New York Times в ответ на материал этого издания от 14 августа относительно возможных поставок Украиной ракетных технологий в КНДР.

По данным Климкина, инструкции по технологий строительства ракетных двигателей RD-250, которые, вероятно, использует КНДР, содержатся в сложных пособиях, хранящихся на объектах высокого уровня защиты и охраны.

«Преступники не только не смогут получить доступ к этим пособиям, но и никакие усилия не могут остаться незамеченными нашим правительством», - заметил Климкин.

«Но я сомневаюсь, что Северная Корея могла достичь того, что она сделала, без посторонней помощи. Глобальное сообщество теперь должно объединиться, чтобы провести международное расследование, чтобы узнать, кто за это отвечает», - подчеркнул министр.

Читайте такжеУкраина не могла способствовать развитию ракетной программы КНДР - Климкин

Как сообщал УНИАН 14 августа американское издание The New York Times разместило публикацию, в которой утверждалось, что успехи Северной Кореи в испытании межконтинентальной баллистической ракеты, которая, вероятно, может достичь США, стали возможными благодаря приобретению мощных ракетных двигателей на черном рынке, скорее всего с украинского предприятия.

В ответ на эту публикацию секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что украинский оборонно-промышленный комплекс не поставлял ракетные двигатели и ракетные технологии режиму Северной Кореи.

На "Южмаше", где производили двигатели RD-250, заявили, что завод никогда не имел и не имеет никакой связи с северокорейскими ракетными программами космического или оборонного характера.

Президент Украины Петр Порошенко поручил Турчинову совместно с компетентными органами провести расследование относительно информации, распространенной New York Times.