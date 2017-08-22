Тука прокомментировал заявление замминистра по решению о выводе российских войск с Донбасса

Переговоры спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова по Донбассу не привели к конкретным договоренностям. Поэтому говорить о выводе российских войск пока рано. Об этом в комментарии InfoResist заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

Тука, комментируя заявление Юрия Грымчака о том, что судьба исхода конфликта на Донбассе уже решена и Россия должна покинуть оккупированную территорию Украины, заявил, что по этому вопросу вряд ли есть договоренности.

"Я практически уверен, что их не существует пока что и процесс достижения какого-то взаимопонимания будет длительный. Для России это, естественно, очень болезненно. Они будут упираться руками и ногами до последнего, но момент последнего, с моей точки зрения, ещё не настал", — заявил он.

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Замминистра заявил, что вчера, скорее всего, была встреча ознакомительного характера. Тука подчеркнул, что не знает, сколько может продлиться процесс переговоров по Донбассу.

"Обменялись мнениями, обменялись своими видениями решения проблемы. Что там имелось в виду, когда Сурков сказал "новаторские идеи", я не знаю. Может быть, Волкер предложил освободить не только Донецкую, но ещё и Ростовскую?", — сказал эксперт.

"Ростов, может быть, и пригодился бы, можно было бы послать наших на картошку", — пошутил Тука.

Ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Юрий Грымчак, комментируя встречу представителя Госдепа США по вопросам Украины Курта Волкера с помощником президента РФ Владиславом Сурковым, заявил, что решение о выводе российских войск с Донбасса уже принято. Единственное, по словам чиновника, что сейчас обсуждается, это то, каким образом войска РФ уйдут с территории Донбасса.