Замминистра о встрече Суркова с Волкером: Я думаю, что решение по Донбассу уже принято

Российская Федерация будет вынуждена вывести войска из оккупированного Донбасса. Об этом в эфире «5 канала» заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Юрий Грымчак, комментируя встречу представителя Госдепа США по вопросам Украины Курта Волкера с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

Грымчак заявил, что решение о выводе российских войск с Донбасса уже принято. Единственное, по словам чиновника, что сейчас обсуждается, это то, каким образом войска РФ уйдут с территории Донбасса.

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"Сурков с точки зрения некоторых наших "зрадофилов" должен был выйти, "рвать на себе волосы и кричать, что все пропало. Но так не бывает, потому что он давно взрослый мальчик и если ему принесли пять пунктов, которые они должны выполнить или завтра вам будет бубух, он выйдет и скажет, что почти обо всем договорились. Единственное, что вызывает удивление, что он не вышел и не сказал, если Украина не будет выполнять Минские договоренности, то мы наложим санкции. Я думаю, что решение по Донбассу, по большому счету, уже принято – они уйдут оттуда. Единственное, что сегодня обсуждается, как они уйдут, на каких условиях и так далее", – подчеркнул Грымчак.

Как сообщал УНИАН ранее, помощник президента России Владислав Сурков заявил, что договорился со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером продолжить совместную работу с украинским вопросам.

«Мы согласились, что текущая ситуация на юго-востоке Украины не может устраивать ни стороны, ни внешние силы, способствующие урегулированию, - сказал он по итогам встречи.— Приверженность минским соглашениям под сомнение не ставилась: обе стороны предложили свежие идеи и новаторские подходы по их реализации».