Ющенко знает три варианта разрешения парламентского кризиса

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО допускает возможность переформатирования коалиции или подтверждения наличия существующей с одновременным назначением нового состава правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи с дипломатами стран Большой восьмерки (G8).

Президент напомнил, что обратился в Конституционный Суд Украины с просьбой дать ответ, есть ли в парламенте большинство. Он отметил, что до принятия КС решения по этому представлению парламент должен возобновить нормальную работу и принимать необходимые антикризисные законы.

По мнению В.ЮЩЕНКО, есть три возможных варианта разрешения политического кризиса в Верховной Раде.

Так, В.ЮЩЕНКО считает, что действующая коалиция может собрать 226 подписей народных депутатов, и таким образом подтвердить свое существование согласно требованиям Конституции. После этого эта коалиция должна принять решение о назначении нового премьер-министра и правительства.

Вторым вариантом В.ЮЩЕНКО назвал переформатирование коалиции.

«Я не исключаю возможности переформатирования коалиции, речь идет о присоединении к коалиции или коммунистов, или Партии регионов. Возможно, это маловероятно, но я говорю о шагах, которые предусматривает Конституция», - сказал Президент.

По его словам, если события будут развиваться ни по первому, ни по второму сценарию, остается лишь один выход – объявление досрочных парламентских выборов.

«Оппозиция настаивает сразу на третьем варианте, но я убежден, что существуют и первые два», - сказал В.ЮЩЕНКО, заметив: чтобы определиться, какой вариант больше подходит действующему парламенту, осталось немного времени – до решения Конституционного Суда.

При этом В.ЮЩЕНКО выразил мнение, что для общества лучшим вариантом было бы проведение досрочных парламентских выборов.

Президент также заметил, что сегодня в парламенте есть коалиция, у которой нет 226 голосов, что противоречит положениям Конституции, предусматривающей существование «коалиции большинства».

Также В.ЮЩЕНКО напомнил, что коалиция после своего создания не сформировала правительство и не назначила премьер-министра в отведенные Основным Законом сроки. Потому он считает, что разрешить парламентский кризис можно лишь с помощью одного из трех вышеперечисленных способов