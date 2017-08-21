Порошенко завтра с рабочей поездкой посетит Харьковскую область
15:32, 21 августа 2017Политика
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В настоящее время программа поездки президента в Харьковскую область не обнародована.
Программа визита президента пока не обнародована \ фото president.gov.ua
Президент Петр Порошенко завтра с рабочей поездкой посетит Харьковскую область.
Читайте такжеПорошенко рассказал об ожиданиях от переговоров с главой ПентагонаОб этом говорится в сообщении на сайте Харьковской облгосадминистрации.
«22 августа в Харьковской области - президент Украины. Петр Порошенко посетит нашу область с рабочей поездкой», - отметили в ОГА.
В то же время программа поездки не обнародована.
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