Президент Петр Порошенко завтра с рабочей поездкой посетит Харьковскую область.

Читайте такжеПорошенко рассказал об ожиданиях от переговоров с главой ПентагонаОб этом говорится в сообщении на сайте Харьковской облгосадминистрации.

«22 августа в Харьковской области - президент Украины. Петр Порошенко посетит нашу область с рабочей поездкой», - отметили в ОГА.

В то же время программа поездки не обнародована.