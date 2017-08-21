Порошенко заявил, что Украина преодолела вызванный войной глубокий кризис

Президент Петр Порошенко заявил, что наша страна преодолела глубокий кризис, вызванный войной. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время открытия реконструированного корпуса Кировоградской областной детской больницы.

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«26-й год независимости знаменателен тем, что мы преодолели глубокий кризис, вызванный войной, гибридной войной», - сказал глава государства.

«Это не просто войска России на фронте, это не просто поставки сверхсовременного оружия. Это закрытие российских рынков, закрытие заказов для украинских производств, это торговая война, это террористические операции на нашей территории, подготовленные террористами, которых готовят в Ростовской, Белгородской, Курской и других областях (Российской Федерации - УНИАН). Мы преодолели (кризис) и выдержали», - добавил Порошенко.