Томенко: ...мы нашли классного пацана, он вас возглавит

Один из лидеров Блока Юлии Тимошенко, народный депутат Украины Николай ТОМЕНКО убежден, если нынешний заместитель руководителя Секретариата Президента Арсен ЯЦЕНЮК возглавит партию «Народный Союз «Наша Украина», это будет «не соблюдением традиций внутрипартийной демократии».

Об этом Н.ТОМЕНКО сказал в Черновцах в интервью агентству УНИАН.

«Я вспоминаю историю кучмистских времен, где мы все – в том числе Виктор ЮЩЕНКО – радикально критиковали партийное строительство. Когда в кабинете Леонида КУЧМЫ советовались, кого назначать руководителями определенных партий. Поэтому я очень уважаю профессионализм Арсена ЯЦЕНЮКА, но не думаю, что правильно с точки зрения демократических ценностей и традиций, партии, посоветовавшись в кабинете Президента, предлагать, что ЯЦЕНЮК будет новым лидером партии», - отметил Н.ТОМЕНКО.

При этом он подчеркнул, что это будет в «лучших традициях кучмовских времен».

«Сидеть и думать в кабинете Президента – кто мог бы возглавить партию, а затем членам партии сказать: «Знаете, мы уйму времени потратили и нашли классного пацана. Он, правда, в нашей партии еще не работал ни дня, но он будет вас возглавлять». Думаю, что это большая ошибка Президента», - добавил Н.ТОМЕНКО.

Отвечая на вопрос, чем закончится трехнедельная пауза в работе съезда НСНУ, Н.ТОМЕНКО ответил: «Закончится четвертой неделей».

Как сообщал УНИАН, 21 октября на съезде партии «Народный Союз Наша Украина» почетный председатель партии, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил о кризисе в НСНУ и призвал съезд партии дать объективную и жесткую оценку руководству партии и обновить его состав. После этого в работе съезда был объявлен перерыв на три недели.