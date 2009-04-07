Ющенко: страну разделить на двоих не удастся

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО уверен в успешной реализации его конституционных инициатив.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он сказал сегодня в Одессе в интервью журналистам ряда региональных средств массовой информации.

«Я не заигрываю с людьми. То, что я говорю, - это персональный интерес каждого человека. Моя миссия - сформировать шаги, которые нужно сделать для того, чтобы у нас была нормальная публичная власть», - сказал глава государства, отметив, что в своих предложениях использовал опыт других стран, в том числе стран-соседей.

В.ЮЩЕНКО уверен, что общество поддержит предложенные им изменения и будет партнером в их осуществлении. “А повернуть движение нашей страны в обратном от европейских демократических стандартов направлении никому не удастся. Убежден, страну разделить на двоих не удастся. Избирать Президента в парламенте не удастся», - сказал он.

Президент выразил убеждение, что предложенные им кардинальные политические решения не являются несвоевременными в период экономического кризиса, а наоборот. Ведь в кризисное время в обществе формируется осознанная готовность адекватно дать ответ на кризисные вызовы. «Это время изменяться. Другого случая у нас не будет», - сказал В.ЮЩЕНКО.

В то же время он заметил, что понимает, что действующая власть не поддержит те изменения, которые он предложил. «Что касается так называемого политикума, который представляет действующую власть, то, думаю, скорее всего, он меня не поддержит», - сказал Президент, объяснив это тем, что предложенные им изменения утвердят новые принципы формирования власти. «Принципы принесут новое качество, а новое качество принесет новых людей», - добавил В.ЮЩЕНКО.