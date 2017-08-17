Суд ослабил меру пресечения Мартыненко: теперь он может свободно передвигаться по Украине

Соломенский районный суд города Киева ослабил меру пресечения бывшему народному депутату Николаю Мартыненко, разрешив ему передвигаться по Украине. Об этом УНИАН сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

В САП отмечают, что «Мартыненко продолжили меру пресечения, но смягчили обязанности в части того, что он может передвигать свободно по Украине и за рубежом, однако у него нет загранпаспортов, документов для выезда за границу, потому что это обязательство оставили». Мартыненко было запрещено покидать Киевскую область.

Суд удовлетворил ходатайство о продлении меры пресечения Мартыненко на два месяца, то есть до 17 октября.

В САП пока отказались комментировать возможность обжаловать сегодняшнее решение суда. «Сначала нужно получить на руки решение суда и тогда мы можем смотреть, на что мы собственно подаем апелляцию», - сказали там.

Как сообщал УНИАН, 12 мая Апелляционный суд Киева оставил без изменений меру пресечения, избранную для Мартыненко Соломенским районным судом столицы в виде взятия на поруки.

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20 апреля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали Мартыненко в рамках расследования дела о хищении средств ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат".

По версии следствия, ГП «ВостГОК» заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной задержанному экс-депутату на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего госпредприятию в 2014-2016 годах был причинен ущерб в размере 17,28 млн долларов.

Мартыненко сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

В свою очередь Мартыненко заявил, что считает открытое против него уголовное производство политически мотивированным.

22 апреля Соломенский райсуд Киева отпустил Мартыненко на поруки 15 народных депутатов и четырех министров от «Народного фронта», хотя Специализированная антикоррупционная прокуратура требовала избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с правом внесения залога в 300 млн грн.

26 апреля САП обжаловала решение об избрании Мартыненко меры пресечения в виде личного поручительства министров и народных депутатов.