Суд ослабил меру пресечения Мартыненко: теперь он может свободно передвигаться по Украине
В САП пока что отказались комментировать возможность обжаловать сегодняшнее решение суда.
Соломенский районный суд города Киева ослабил меру пресечения бывшему народному депутату Николаю Мартыненко, разрешив ему передвигаться по Украине. Об этом УНИАН сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.
В САП отмечают, что «Мартыненко продолжили меру пресечения, но смягчили обязанности в части того, что он может передвигать свободно по Украине и за рубежом, однако у него нет загранпаспортов, документов для выезда за границу, потому что это обязательство оставили». Мартыненко было запрещено покидать Киевскую область.
Суд удовлетворил ходатайство о продлении меры пресечения Мартыненко на два месяца, то есть до 17 октября.
В САП пока отказались комментировать возможность обжаловать сегодняшнее решение суда. «Сначала нужно получить на руки решение суда и тогда мы можем смотреть, на что мы собственно подаем апелляцию», - сказали там.
Как сообщал УНИАН, 12 мая Апелляционный суд Киева оставил без изменений меру пресечения, избранную для Мартыненко Соломенским районным судом столицы в виде взятия на поруки.
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20 апреля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали Мартыненко в рамках расследования дела о хищении средств ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат".
По версии следствия, ГП «ВостГОК» заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной задержанному экс-депутату на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего госпредприятию в 2014-2016 годах был причинен ущерб в размере 17,28 млн долларов.
Мартыненко сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
В свою очередь Мартыненко заявил, что считает открытое против него уголовное производство политически мотивированным.
22 апреля Соломенский райсуд Киева отпустил Мартыненко на поруки 15 народных депутатов и четырех министров от «Народного фронта», хотя Специализированная антикоррупционная прокуратура требовала избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с правом внесения залога в 300 млн грн.
26 апреля САП обжаловала решение об избрании Мартыненко меры пресечения в виде личного поручительства министров и народных депутатов.