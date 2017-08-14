Турчинов назвал сообщения о поставках Украиной ракетных технологий КНДР происками спецслужб России
Он заявил, что такая информация "это антиукраинская кампания спровоцирована российскими спецслужбами".
Украина всегда придерживается всех взятых на себя международных обязательств, поэтому предприятия украинского оборонного и авиакосмического комплекса не поставляли оружие и военные технологии в Северную Корею, о чем шла речь в статье The New York Times. Об этом заявил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов, передает пресс-служба ведомства.
Он заявил, что некоторые иностранные СМИ начали распространять неправдивую информацию относительно передачи «Южмашем» ракетных технологий в Северную Корею.
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«Эта информация не имеет под собой никаких оснований, является провокационной по содержанию, и, скорее всего, спровоцирована российскими спецслужбами для прикрытия собственных преступлений», - сказал А. Турчинов.
Он подчеркнул, что Украина считает правящий режим Северной Кореи «тоталитарным, опасным и непредсказуемым, и поддерживает все санкции против этой страны».
«Так же, как и санкции против Российской Федерации, режим которой все больше становится похожим на северокорейский», - отметил Турчинов, добавив, что с начала агрессии РФ против нашей страны в 2014 году Украина полностью прекратила поставки оружия, военной техники и военных технологий в Россию».
«Украина не поставляла ракетные двигатели и ракетные технологии в Северной Корее. Считаем, что эта антиукраинская кампания спровоцирована российскими спецслужбами для прикрытия своего участия в северокорейских ядерных и ракетных программах», - резюмировал Секретарь СНБО Украины.
Как сообщал УНИАН ранее, успехи Северной Кореи в испытании межконтинентальной баллистической ракеты, которая, вероятно, может достичь США, стали возможными благодаря приобретению мощных ракетных двигателей на черном рынке, скорее всего, с украинского завода. Такое мнение высказывают американские эксперты и представители спецслужб, сообщает New York Times.