Турчинов назвал сообщения о поставках Украиной ракетных технологий КНДР происками спецслужб России

Украина всегда придерживается всех взятых на себя международных обязательств, поэтому предприятия украинского оборонного и авиакосмического комплекса не поставляли оружие и военные технологии в Северную Корею, о чем шла речь в статье The New York Times. Об этом заявил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов, передает пресс-служба ведомства.

Он заявил, что некоторые иностранные СМИ начали распространять неправдивую информацию относительно передачи «Южмашем» ракетных технологий в Северную Корею.

Читайте такжеКНДР собирает в Пхеньяне своих послов на фоне беспрецедентного напряжения в мире - СМИ

«Эта информация не имеет под собой никаких оснований, является провокационной по содержанию, и, скорее всего, спровоцирована российскими спецслужбами для прикрытия собственных преступлений», - сказал А. Турчинов.

Он подчеркнул, что Украина считает правящий режим Северной Кореи «тоталитарным, опасным и непредсказуемым, и поддерживает все санкции против этой страны».

«Так же, как и санкции против Российской Федерации, режим которой все больше становится похожим на северокорейский», - отметил Турчинов, добавив, что с начала агрессии РФ против нашей страны в 2014 году Украина полностью прекратила поставки оружия, военной техники и военных технологий в Россию».

«Украина не поставляла ракетные двигатели и ракетные технологии в Северной Корее. Считаем, что эта антиукраинская кампания спровоцирована российскими спецслужбами для прикрытия своего участия в северокорейских ядерных и ракетных программах», - резюмировал Секретарь СНБО Украины.

Как сообщал УНИАН ранее, успехи Северной Кореи в испытании межконтинентальной баллистической ракеты, которая, вероятно, может достичь США, стали возможными благодаря приобретению мощных ракетных двигателей на черном рынке, скорее всего, с украинского завода. Такое мнение высказывают американские эксперты и представители спецслужб, сообщает New York Times.