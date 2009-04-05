В России увидели, что тема Украины в НАТО "уехала на долгие-долгие годы"

Юбилейный саммит НАТО показал, что Украина и Грузия отдалились от вступления в Альянс.

Об этом в интервью российскому каналу «Вести» сказал Постоянный представитель РФ при НАТО Дмитрий РОГОЗИН.

"Произошли глубокие изменения в позиции Альянса, и тема Украины и Грузии "уехала" на долгие-долгие годы. Сегодня Украина и Грузия дальше от НАТО, чем даже 5-6 лет назад", - сказал Д.РОГОЗИН.

По его мнению, это произошло из-за российско-грузинского конфликта в августе прошлого года.

«Теперь просто непонятно, какую Грузию надо принимать в свой состав. Получается так, что надо, видимо, признать всем натовским странам Южную Осетию и Абхазию и только после этого, отделив их от Грузии, уже принимать оставшуюся часть Грузии в состав НАТО. В противном случае им придется принимать Грузию в советских границах вместе с нашими войсковыми бригадами, а также базами", - сказал он.

Кроме этого, он считает, что избрание новым Генсеком НАТО Андерса Фог РАСМУССЕНА не сулит России каких-либо сюрпризов.

"А.РАСМУССЕН, конечно, не сахар", - сказал Д.РОГОЗИН, отметив, что А.РАСМУССЕН хорошо знаком России по своей работе на посту премьер-министра Дании.

"Это человек старых демократических европейских взглядов, правых взглядов. От него следует ожидать не каких-то сюрпризов, а развития тех тенденций, которые нам хорошо знакомы", - считает он.

Как сообщил УНИАН, 4 апреля в декларации НАТО, одобренной по итогам саммита, говорится, что лидеры НАТО подчеркивают необходимость последующих реформ в Украине для воплощения в жизнь ее евроатлантических стремлений.

“Мы подчеркиваем важность обязательств Украины продолжать имплементацию необходимых политических, экономических, оборонных и безопасности реформ с целью реализации евроатлантических стремлений, и мы, как и прежде, готовы оказывать помощь для этого”, - отмечается в документе.

При этом лидеры НАТО отметили ключевую важность политической стабильности для успеха в реформах.

Руководители НАТО подтвердили свое решение, одобренное на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года, относительно того, что Украина и Грузия должны стать членами НАТО.

“Мы максимизируем наши советы, помощь и поддержку для их реформ в рамках Комитетов Украина-НАТО и Грузия-НАТО”, - отмечается в декларации.

Лидеры НАТО также выразили убеждение в том, что годовые национальные программы помогут Украине и Грузии в продвижении необходимых реформ, хотя и отказались прогнозировать, когда могут быть приняты решения о Планах действий относительно членства в НАТО (ПДЧ) для обеих стран.