Черновецкий ”нормальный человек”, но ему нужно время

Представитель кандидата на должность Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО Иван КОЛЕСНИК советует киевлянам не верить «страшилкам» о Л.ЧЕРНОВЕЦКОМ, «потому что он является абсолютно нормальным человеком».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам.

«Дайте ему стать мэром, поверьте, что он будет мэром, за которого никто из нас не будет краснеть. Но для этого нужно время», - сказал И.КОЛЕСНИК.

Он также отметил, что его сторона готова к апелляции решения Шевченковского районного суда города Киева, которую могут подать доверенные лица Александра ОМЕЛЬЧЕНКО.

«Вы думаете, к этому суду мы не были готовы? Хотят люди апеллировать, значит, там заслушают свидетельства и взвесят, что Киеву нужно: новая шумиха или работа мэра, которого избрало абсолютное большинство», - сказал И.КОЛЕСНИК.

Сегодняшнее решение суда он назвал «победой киевлян».

Как сообщал УНИАН, сегодня Шевченковский районный суд не удовлетворил иск Александра ОМЕЛЬЧЕНКО о признании недействительными результатов выборов мэра Киева. А.ОМЕЛЬЧЕНКО подавал иск к киевскому теризбиркому и Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ. Он утверждал, что Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ подкупал избирателей, а протокол об итогах выборов является недействительным, поскольку в нем недостает нескольких подписей. Суд решил, что ни одно из этих обвинений сторона А.ОМЕЛЬЧЕНКО не смогла доказать.

На протяжении двух дней мэр может подать апелляционную жалобу.