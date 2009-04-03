Тимошенко уволила двух глав ТЭМ при посольствах в Грузии и Беларуси

16:46, 03 апреля 2009
Политика
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Кабмин утвердил распоряжения

Кабинет Министров Украины освободил от должности руководителей торгово-экономических миссий (ТЭМ) в составе посольств Украины в Грузии и Беларуси.

Как сообщили УНИАН в Министерстве экономики Украины, соответствующие распоряжения были приняты на заседании Кабмина 2 апреля.

Олег СВИНАРЕНКО уволен с должности руководителя ТЭМ при Посольстве Украины в Грузии, Петр ЛАЙШЕВ - руководителя ТЭМ при Посольстве Украины в Беларуси.

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