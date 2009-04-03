Тернопольский облсовет освятили священники сразу трех церквей

Священнослужители освятили рабочие кабинеты и помещения Тернопольского облсовета.

Как объяснили в пресс-службе облсовета, провести освящение новое руководство решило, придерживаясь христианских традиций.

Освящение проводили священнослужители трех украинских традиционных христианских церквей – Украинской греко-католической церкви, Украинской православной церкви Киевского патриархата, Украинской автокефальной православной церкви.

Во время освящения руководство областного совета получило духовные наставления о дальнейшей работе облсовета.

В память об освящении священнослужители подарили председателю областного совета Алексею КАЙДЕ икону Зарваницкой Божьей Матери, чудотворный оригинал которой хранится в Зарванице – месте паломничества греко-католиков.

Как сообщал УНИАН, внеочередные выборы в Тернопольский облсовет состоялись 15 марта. В новоизбранном облсовете ВО “Свобода” получила 50 мандатов, партия “Единый центр” – 20, Партия регионов – 14, БЮТ – 12, Блок УНП – 11, партия “Народный Союз Наша Украина” – 8, Блок Литвина – 5.