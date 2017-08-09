Facebook открывает в Германии еще один штаб для борьбы с интернет-троллями

Социальная сеть Facebook собирается значительно увеличить число сотрудников в Германии, занимающихся удалением незаконных и оскорбительных постов и комментариев, а также фейковой информации. Об этом со ссылкой на немецкое издание Deutsche Welle пишет "Европейская правда".

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Во втором центре борьбы с интернет-троллями будут работать 500 человек, его откроют в городе Эссен. В первом таком центре, который действует с 2015 года в Берлине, сейчас расширяют штат сотрудников. Их количество планируют увеличить до 700.

"Мы осознаем свою ответственность и будем и дальше прилагать все усилия в борьбе с противозаконным контентом", - цитирует издание директора Facebook из Центральной Европы Мартина Отта.

Открывая такой штаб, руководство соцсети реагирует на изменение немецкого законодательства. Согласно утвержденному в июне Бундестагом закону, интернет-платформы должны теперь быстрее реагировать на появление провокационных высказываний и ложной информации и удалять ее.

При явном нарушении закона это должно происходить в течение 24 часов, в проблемных случаях - в течение одной недели. В противном случае компаниям грозят денежные штрафы размером до 5 миллионов евро