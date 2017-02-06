Facebook запустил во Франции проект по борьбе с фейками перед выборами президента

В сообщество фактчекеров вошли Le Monde, Agence France-Presse, BFM-TV, FranceInfo, France Médias Monde, LʼExpress, Libération и 20 Minutes.

Пользователи французской версии фейсбука смогут помечать новости в своей ленте как сомнительные, такие публикации отправят на проверку на специальный портал, пишет "Медуза".

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Если не менее двух изданий подтвердят, что новость не соответствуют действительности, то для всех пользователей публикация будет сопровождаться флажком «Оспорено независимыми фактчекерами».

Подобную проверку также запустил Google, который создал платформу CrossCheck. Партнерами поисковика стали ведущие французские СМИ.

В декабре 2016 года Facebook запустила аналогичную процедуру в США, партнерами стали ABC News, Associated Press, FactCheck.org, Politifact и Snopes. Месяц спустя проект стартовал в Германии при содействии Correctiv. Подобные сообщества планируют создать и в других странах.